Eliz ne demek? Eliz isminin anlamı nedir, Kuran'da geçiyor mu?

Şarkıcı Alişan ve eşi ve Buse Varol yeni doğacak kız çocuklarına Eliz ismini vereceğini açıkladı. Eliz ismi Türk mitolojisinde cennetteki ağaç olarak adlandırılırken, sıçramak anlamı da taşımaktadır. Eliz Türkçe kökenli bir sözcüktür.

ELİZ NE DEMEK?

Eliz ismi, bazı metinlerde "emir veren prenses" anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır. Bu isim ile emir verme yetkisine sahip olan, hükümdarlık sahibi kadınlar da kastedilmektedir.

Eliz ismi, bazı yerlerde yalnızca emir anlamıyla ele alınır. Bir kimseden istenilen şey anlamında kullanılmaktadır. Bu istek, bir emir niteliğini taşımaktadır.

İsmin bir diğer anlamı da bazı içsel eğilimlere işaret etmektedir. Herhangi bir şeye karşı duyulan yönelim, ismin işaret ettiği manalar arasındadır.

ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR, KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Farsça kökeni bir kelime olan Eliz Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.