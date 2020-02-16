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  3. Elektrikli şofbenden çıkan kıvılcım tüm binayı sardı!

Elektrikli şofbenden çıkan kıvılcım tüm binayı sardı!

Elektrikli şofbenden çıkan kıvılcım tüm binayı sardı!

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı apartmanın giriş katında elektrikli şofbenden kaynaklanan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

DHA'nın haberine göre, alevlerin kısa sürede sardığı daireden ailesini son anda dışarı çıkaran ev sahibi, daha sonra itfaiyeye haber verdi.

Bir anda daireyi saran alevler binanın dış cephesini de tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevler sokaktaki elektrik ve telefon kablolarına da sıçradı.

Korku dolu anların yaşandığı mahallede, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire ve binanın dış cephesinde büyük hasar meydana geldi.


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