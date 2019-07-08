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Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi son dakika neden oldu?

Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek" Bursa elektrik kesintisi son dakika neden oldu"

Elektriklerin ne zaman geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? Vatandaşlar kesintilerin yaşanmasının ardından yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vali Yakup Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti...

Bursa’da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. Elektrikler neden kesildi? Vatandaşlar kesintinin neden olduğunu ve ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyorlar. Yapılan açıklamada farklı ilçelerde kesintinin yaşandığı belirtildi. Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

BURSA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. 

UEDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Arıza giderilmiş olup, enerji akışı yeniden sağlanmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler." denildi.

UEDAŞ ARIZA NUMARASI NEDİR?

Santral: 224 600 00 00

Arıza: 186

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