Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi kül etti

Edinilen bilgilere göre, Sabri Oduncu’nun evinde elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)