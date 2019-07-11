Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6662
  • 6,392
  • 257.504
  • 99466.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Elbiselerini sokağa döküp ateşe verdi

Elbiselerini sokağa döküp ateşe verdi

Elbiselerini sokağa döküp ateşe verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yakınlarıyla tartışan genç, toplayıp sokağa döktüğü elbiselerini ateşe verdi. Paniğe yol açan olayda, park halindeki iki araç yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler merkez Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerine bulunan e 2 katlı bir binada yaşayan A.T. (23) isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evde yakınlarıyla tartıştı. Öfkesine hakim olamayan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen A.T., daha sonra evden topladığı elbise ve ayakkabılarını sokağın ortasına döküp ateşe verdi. O sırada aracını park etmekte olan bir kişi, bir anda alevlerin yükselmeye başladığını görünce durumu polis ve itfaiyeye haber vererek yardım istedi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araç ve binalara sıçramadan söndürdü. Yanan elbiselerin hemen yanı başında park halinde bulunan bir minibüs ve bir otomobil, yanmaktan son anda kurtarıldı. 

Giysilerini ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaşan A.T., polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu kısa sürede yakalandı. Öfkesine hakim olamadığı için elbiseleri kendisinin yaktığını itiraf eden gencin ifadesine başvuruldu. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etki

Sağanak Yağış Vatandaşa Zor Anlar Yaşattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'daki yangından ağaçların yanı sıra ormandaki hayvanlar da etkilendi

Serbest olan yıldızlar