Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,965
  • 6,6786
  • 243.708
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Elazığ'ın 'Boğazkere' üzümü tescillendi

Elazığ'ın 'Boğazkere' üzümü tescillendi

Elazığ'ın 'Boğazkere' üzümü tescillendi

Elazığ'a has üzüm çeşitlerinden "Boğazkere" üzümü coğrafi işaret olarak tescillendi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yaptığı açıklamada, Anadolu'da yetiştirilen en eski üzüm çeşitlerinden olan Elazığ "Boğazkere" üzümünün yaptıkları başvuruyla, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti.

Boğazkere üzümünün daha önceden tescillenen yöreye has üzüm çeşitlerinden olan "Öküzgözü" üzümü gibi ticari potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Yoğunlu, şunları kaydetti:

"FKA olarak faaliyet alanlarımız olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünümüz bulunmaktadır. Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır."

Yoğunlu, coğrafi işaret korumasının bir ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunduğunu, Boğazkere üzümünün tescilinin de orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Yaşar Kemal sanat hayatına 17 yaşındayken şiirler yazarak başladı. Ortaokulu son sınıfta terk ettikt

Yaşar Kemal Kimdir? Irgat Kâtipliğinden Yazarlığa!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu

Rize'deki kayıp çocuklar bulundu