Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen M.D. ve F.S. yakalandı, 14 uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 610 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

(AA)