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  3. Elazığ'da tren koyun sürüsüne çarptı: 21 hayvan telef oldu
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:01 | Son Güncelleme:

Elazığ'da tren koyun sürüsüne çarptı: 21 hayvan telef oldu

Elazığ'da tren koyun sürüsüne çarptı: 21 hayvan telef oldu

Elazığ'da, elim bir kaza yaşandı. Sürünün geçtiği raylarda, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü.

Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.

DHA


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