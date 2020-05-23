23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:01 | Son Güncelleme:
Elazığ'da tren koyun sürüsüne çarptı: 21 hayvan telef oldu
Elazığ'da, elim bir kaza yaşandı. Sürünün geçtiği raylarda, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü.
Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi.
Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.
DHA