Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1079
  • 6,612
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Elazığ'da okullar açıldı! 3 haftalık ara sona erdi

Elazığ'da okullar açıldı! 3 haftalık ara sona erdi

Elazığ'da okullar açıldı! 3 haftalık ara sona erdi

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve 126 bin 276 öğrenci için ilk ders zili çaldı.  

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

(AA)

 

 


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!
<p>PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, ´Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı ha

MSB paylaştı! PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk konuştu: Bizden ne istiyorlar!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray