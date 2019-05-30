  • $5,9773
  • 6,6659
  • 245.292
  • 88.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:26 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:26

Elazığ'da kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Elazığ'da kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Elazığ’da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında merkez ve Yurtbaşı beldesinde okul önlerinde, gençlerin bulunduğu kafe ve benzeri yerlerde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay planlı çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol ile serbest kaldı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 6 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği öğrenildi. 

İHA

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.