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  3. 'Eksik para üstü verdiniz' diyerek esnafı dolandırdılar

'Eksik para üstü verdiniz' diyerek esnafı dolandırdılar

'Eksik para üstü verdiniz' diyerek esnafı dolandırdılar

Bartın’da alışveriş yaptıkları ve eksik para üstü aldıkları iddiasıyla esnafları dolandıran şüpheliler gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y.Ç. (57) ve K.T. (34) isimli iki şüpheli, Bartın’daki esnafları dolaşarak daha önceden alışveriş yaptıklarını ve eksik para üstü aldıklarını iddia ederek esnafları dolandırmaya başladı. Dolandırıcıların oyunu iki tane bakkalı olan bir esnaf sayesinde ortaya çıktı. Esnafın diğer dükkanında da aynı oyunu oynamaya baklan şüphelileri tanıyan esnafın durumu polise bildirmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube ekipleri şüphelileri Kumluca beldesinde kıskıvrak yakaladı. 

Yakalanan şüphelilerden A.Y.Ç.’nin 15 adet dolandırıcılık, hırsızlık, görevli memura mukavemet ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu ve aynı yöntem ile dolandırıcılık olayından Aydın ilinde de arandığı, K.T.’nin de kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 4 adet kaydının olduğu saptandı. 

Dolandırıcıların ağına düşen esnaflardan Müyesser Özmen, “Bir araba durdu. Ben senden 25 liralık alışveriş yaptım. 100 lira verdim. 25 lira geri verdin. 50 liram sende kaldı dedi. Bende hiç tereddüt etmeden verdim. Ondan sonra beyaz bir arabaya bindi gitti. Başka yerlere de gitmiş. Bize haber verdiler, bizde öyle öğrendik. Sonra da polislerimiz peşlerine düştü ve kısa zamanda yakaladılar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

İki şüpheli sorgulanmak üzere Bartın emniyetine götürüldü. 

(İHA)

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