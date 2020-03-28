Ekmek tarifi ve yapımı! Evde ekmek nasıl yapılır? İşte yapılışı ve püf noktaları...

Kültürümüzün ve sofralarımızın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ekmek tarifi ve yapımı mutfağa ilgi duyan kişiler tarafından araştırılıyor. “Evde ekmek nasıl yapılır?” sorusu da arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Evde kolay bulunabilecek un, tuz, su ve maya gibi malzemelerle yapılabilen ekmek hem sağlıklı hem de lezzetli oluyor. Sizler için hazırladığımız tarifte kendi ekmeğinizi yapıp pişirebilirsiniz. İşte evde kolay ekmek yapımı ve malzemeleri...



EKMEK TARİFİ

Ekmek yapımı malzemeleri:

- 2 su bardağı un (veya tam buğday unu)

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

Malzemeleri yapmak istediğiniz büyüklüğe göre artırabilirsiniz.

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Evde ekmek yapımı çok basit ve pratiktir. Ekmek yapılışı için; genişçe bir kap alın ve içine unu boşaltın. Daha sonra da tuz, şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Kabın içinde unu kenarlara doğru ayırıp ortasına bir çukur açın ve ılık su ilave edin.

Suyu ekledikten sonra yavaşça unla suyu karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemini tamamladığınızda bir nemli bezi üzerine kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat beklemeye alın.

Hamur mayalandıktan sonra istediğiniz şekli vererek fırın tepsinize yerleştirin ve isteğe bağlı olarak üzerine susam veya çörek otu eklenebilir. Soğuk haldeki fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana kadar pişirin.

Mutfağınızı mis gibi taze ekmek kokusu sarmaya başladıysa fırını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.