Ekinoks nedir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nedir? Sonbahar Ekinoksu'nda neler olur?

“Ekinoks nedir, ne demek?” soruları merak ediliyor. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nedir? Ekinoks tarihleri 2019 yılında da yakından takip ediliyor. Yaz gündönümü, 2019'un gündönümü 21 Haziran Cuma günü yaşandı ve 16 saat 38 dakika gündüz oldu. Şimdi sıra Sonbahar Ekinoksu’na geldi. 23 Eylül’de gece ve gündüz eşit oluyor. Kuzey Yarımküre’de yaz bitiyor, sonbahar başlıyor. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş gerçekleşiyor. Haberimiz içerisinden 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu tarihlerden güneş ışınları Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer. Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar ve şu olaylar yaşanır.

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

YIL BOYUNCA YAŞANAN TÜM GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar.