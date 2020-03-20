Ekinoks ne demek? (İlkbahar) 21 Mart ekinoksu nedir? İşte ekinoks tarihleri

İlkbahar ekinoksu yoğun ilgi görüyor. İlkbahar ekinoksu 21 Mart'ta gerçekleşiyor. 21 Mart ekinoksu nedir, neler yaşanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. (İlkbahar) 21 Mart ekinoksu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım kürede geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor.

Ekinoks, gün dönümü ilkbaharın habercisi ve sıcakların artması şeklinde yorumlanır. Ekinoks (gün tün eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde Ekinoks ile Nevruz baharın gelişi çeşitli şekillerde kutlanır. Yılda iki kez tekrarlanır.

Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Güneş ışıkları ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

21 MART'TA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

Kuzey Yarımkürede İlkbahar, Güney Yarımkürede Sonbaharın başladığı tarihtir.

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede gündüzler, Güney Yarımkürede geceler daha uzun olmaya başlar.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Güney Kutbu’nda 6 ay gecenin süreceği günlerin başlangıcıdır.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

EKİNOKS NE DEMEK?

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar.