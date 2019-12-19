Ehliyet yenileme süresi nedir? Ehliyet değiştirme son günü ne zaman, gerekli evraklar neler?

Ehliyet yenileme süresi nedir? sorusu hala ehliyetlerini yenilemeyenler tarafından merak ediliyor. Yeni yıl yaklaşırken hala yeni kimlik ve ehliyet almayanlar son günü araştırıyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi öncelikle 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.Ehliyet yenileme süresi nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Eski tip ehliyet belgelerini çipli olarak yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir.

Eski tip ehliyetlerini kaybeden ya da çaldıranların yeni ehliyet çıkarma ücreti: Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir

2019 yeni tip ehliyet belgesini herhangi bir sebepten dolayı yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti: 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli: 166 TL = 196 TL

Not: Yeni döneme ait çipli sürücü belgesini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin yani soyadı değişikliği, yıpranma, kayıp, çalıntı, vs. gibi işlemler için ödeyecekleri ücretlerdir. Toplamda 196 TL'dir.