Ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet randevusu almak isteyen vatandaşlar bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmek istiyorlar. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Yeni yıla az bir zaman kala yenileme işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar araştırmalarınız hızlandırdılar. Yeni ehliyet almak için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Detaylar haberimizde sizlerle.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALIIR?

Sürücü belgesi randevusu almak için “https://randevu.nvi.gov.tr/” adresine girebilirsiniz. Bu sistemde bulunan, “Sürücü belgesi” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Aynı zamanda bu sistem üzerinden yeni kimlik, pasaport ve adres kayıt için de randevu alabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; randevu tarihinden en az yarım saat önce randevunuzu iptal etmeniz gerekmektedir. 2 (iki) defa iptal işlemi yapılmadan randevulara gidilmediği takdirde; aynı veya farklı bir belge tipi için 1 ay boyunca yeni bir randevu alınamayacaktır. Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK), pasaport ve sürücü belgesi başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine,

https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir (öğrenmek için tıklayınız). Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni ehliyet almak için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).