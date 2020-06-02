Ehliyet kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları açıldı mı?

Sürücü kursları açıldı mı? Ehliyet kursları ne zaman açılacak? Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye’de birçok tedbir alınmıştı. Kurum ve kuruluşlar geçici bir süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı haziran ayı normalleşme takvimini açıkladı. Takvimde kafe, restorant, hamam ve çay bahçeleri gibi yerler sosyal mesafe kuralıyla açıldı. Uzun zamandır ehliyet almak isteyen kişiler ise sürücü kurslarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EHLİYET KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı. Merakla beklenen sürücü kursları 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye devam edecek. Açıklamaya göre Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

DİREKSİYON SINAVINDA DEĞİŞİKLİK

Edinilen bilgilere göre , sürücü kurslarının uygulama sınavında daha önce sürücü adayı ve MEB tarafından gövrevlendirilen, denetmen olarak görev yapan 3 kişi vardı. Araçta toplam 4 kişi bulunuyor ve denetmenler, sürücünün performansına, direksiyon hakimiyetine , araç kullanma becerisine göre ona puan veriyordu.

Normalleşme çalışmaları kapsamında bu değişecek. Alınan bilgilere göre araç içinde bulunan denetmen sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.