Ege'de şiddetli deprem! 12 Ekim Pazartesi AFAD, Kandilli son depremler listesi

Ege Denizi açıklarında gece saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıların ardınsan sabah saatlerinde daha şiddetli deprem oldu. AFAD verilerine göre, sabah 07:11'de 5 şiddetinde deprem oldu. Deprem Muğla çevresinde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

EGE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Ege Denizi Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.30'da Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Yapılan açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

İlk deprem Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son olarak Datça'ya 149.17 kilometre uzaklıkta ve 11.12 kilometre derinlikte 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 EKİM KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ