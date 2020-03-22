Ege Üniversitesi'nin başlattığı kampanya yaşlı bireylerin "Evde Kal" çağrısına destek oluyor
İçişleri Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlatılan 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma yasağı uygulaması hayata geçirildi. Ege Üniversitesi yaşlıların evde kalmaları için Tazelenme Üniversitesi bünyesinde "Biz Evdeyiz" kampanyası başlattı.
Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla başlatılan ve 60 yaş üstü vatandaşların toplumla bütünleşmesi için oluşturulan Tazelenme Üniversitesi, faaliyetlerini internet ortamında sürdürme kararı aldı.
En genci 60 yaşında olan öğrenciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı "Biz Evdeyiz" kampanyası başlatıldı. Öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri buradan paylaşıyor, yaşıtlarına "evde kalmaları" çağrısında bulunuyor.
AA