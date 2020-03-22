Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla başlatılan ve 60 yaş üstü vatandaşların toplumla bütünleşmesi için oluşturulan Tazelenme Üniversitesi, faaliyetlerini internet ortamında sürdürme kararı aldı.

En genci 60 yaşında olan öğrenciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı "Biz Evdeyiz" kampanyası başlatıldı. Öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri buradan paylaşıyor, yaşıtlarına "evde kalmaları" çağrısında bulunuyor.

AA