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  3. Ege Denizi'nde göçmen hareketliliği: 378 kişi yakalandı

Ege Denizi'nde göçmen hareketliliği: 378 kişi yakalandı

Ege Denizi'nde göçmen hareketliliği: 378 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan toplamda 378 göçmeni operasyonla yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ege Denizi’nde düzensiz göçmenlere karşı yoğun bir mücadele veriyor. Hemen hemen her gün ölüme yolculuğa çıkan göçmenlere operasyon düzenleyen ekipler, özelikle göçmenlerin kaçış güzergahı olan İzmir’in bazı ilçelerinde denetimlerini artırdı. Zaman zaman ihbarları değerlendiren, yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan veya göçmenlerin botlarla açıldığını tespit eden sahil güvenlik ekipleri, son olarak İzmir’in Foça, Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde operasyon yaptı. Operasyonda göçmenleri yakalayan sahil güvenlik olası bir facianın da önünde geçti. Operasyonlar kapsamında, Foça’da 38, Çeşme’de 205, Seferihisar’da 55 Menderes’te 80 göçmen olmak üzere toplamda 378 kişi yakalandı. Değişik uyruklu göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İHA

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