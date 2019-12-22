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Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Aydın'da çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İHA


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