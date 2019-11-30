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  3. Edirne'deki yerel gazete bürosuna silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'deki yerel gazete bürosuna silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'deki yerel gazete bürosuna silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde günlük yayın yapan yerel gazete bürosuna silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyük Cami Mahallesi'nde günlük bir gazetenin çalışma ofisine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler C.B, U.B. ve İ.Y'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.B. ve C.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Şüphelilerden İ.Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan yakalama kararı bulunması nedeniyle tutuklandı. 

Ekipler, ikinci aramada evinde silah bulunan C.B.'yi de yeniden gözaltına aldı. 

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Büyük Cami Mahallesi'nde 24 Kasım'da günlük bir gazetenin çalışma ofisine ateş açılmış, yedi kurşunun isabet ettiği ofisin camları kırılmış ve içerideki mobilyalar zarar görmüştü. 

(AA)


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