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  3. Edirne'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de, hafriyat kamyonu ile tırın çarpıştığı kazada, kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunun 6. kilometresindeki trafik ışıklarında, Sezgin Yeğitoğlu'nun kullandığı 34 DU 269 plakalı kamyon, Mehmet Salih Perçin'in yönetimindeki 14 AAC 322 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle zift malzemesi taşıyan hafriyat kamyonu devrildi ve sürücüsü Yeğitoğlu aracında sıkıştı.

Tırın dorsesindeki boya malzemesi dolu tenekeler, kamyonun taşıdığı zift malzemeleri de yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeğitoğlu, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yolun Kapıkule'ye gidiş istikameti trafiğe kapanırken, ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

AA


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