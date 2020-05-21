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  3. Edirne'de tartıştığı oğlunu katleden baba gözaltına alındı
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:41 | Son Güncelleme:

Edirne'de tartıştığı oğlunu katleden baba gözaltına alındı

Edirne'de tartıştığı oğlunu katleden baba gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Harmanlı köyünde yaşayan B.D. ile oğlu B.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen B.D'nin cesedi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba B.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA


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