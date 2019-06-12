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12 Haziran 2019 Çarşamba 09:46 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:52

Edirne'de lavanta tarlasında yoga ile güne başladılar

Edirne'de lavanta tarlasında yoga ile güne başladılar

Edirne'de, ‘2. Lavanta Tarla Günü’ etkinlikleri kapsamında bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2. Lavanta Tarla Günleri’ kapsamında, yoga etkinliği düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen yaklaşık 15 kişilik bir grup, yoga eğitmeni yönetiminde egzersiz yaptı.

"FARKLI BİR DENEYİM"

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl Edirne’de 2. Lavanta Tarla Günleri’ni düzenliyoruz. Bu kapsamda, ikinci yoga etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Katılımcılar için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Yogaya katılanlardan Begüm Çoban da, “1 senedir yoga ile ilgileniyorum. 2. Lavanta Tarla Günleri’nde yoga yaptık. Gerçekten de çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

(İHA)

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