Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9493
  • 6,6014
  • 285.133
  • 113322
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir ayda toplaması ve satışı yasak 15 ton kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, midye kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını artırdı.  Kaçak yolla toplanan midyelerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırılmasının önlenmesi için operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin son 1 ayda düzenlediği 12 operasyonda toplaması ve satışı yasak olan 15 ton kum midyesi yakalandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen midyeleri denize bıraktı.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 12 kişiye toplam 20 bin lira ceza verildi.

AA


Sefirin Kızı Çukur'u tahtından mı ediyor?
Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Olay Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Parque Anchieta bölgesinde meydana geldi. Başıboş

Pitbull Saldırısına Uğrayan Çocuğu Böyle Kurtardı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyada en çok satan telefon hangisi

LGS Aralık ayı sayısal bölüm örnek soruları yayınlandı!