Edirne'de 893 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Fas, Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, Irak, Somali, Nepal, Tunus, Bangladeş, İran ve Afganistan uyruklu 893 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA