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  3. Edirne'de 713 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 713 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 713 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 713 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, İpsala, Meriç ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan kontrollerde, Nepal, Suriye, Fas, Afganistan, Pakistan, Irak ve Cezayir uyruklu 713 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA


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