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  3. Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 632 düzensiz göçmen yakalandı.

 İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez, Havsa, Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 632 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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