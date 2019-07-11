Edirne'de 353 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde Pakistan, Afganistan, Irak, Fas, Filistin, Mısır, Vietnam ve İran uyruklu 313 düzensiz göçmen yakalandı.

DENİZDE OPERASYON

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Durdurulan botta aralarında çocukların da olduğu Hindistan, Afganistan ve İran uyruklu 40 kişi yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)