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  3. Edirne'de 271 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 271 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 271 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 271 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, İran, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 271 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

 


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