Usta oyuncu Mehmet Çepiç EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde istihbarat başkanı rolünde usta oyuncu Mehmet Çepiç diziye katılıyor.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Mayıs Salı akşamı 136. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor.

Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.

EDHO'da yeni istihbarat başkanı rolündeki Mehmet Çepiç kimdir?

Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel‘in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe‘nin paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2018 – Aliya (Radovan Karadzic) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2017 – Karımı Gördünüz Mü? (Yaşar) (Sinema Filmi)

2015 – Göç Zamanı (Muhtar) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Ahi Mesud) (TV Dizisi)

2014 – Kod Adı K.O.Z. (Tahsin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyes… (Vardarlı Ömer Ali Paşa) (TV Dizisi)

2014 – Arka Sokaklar 9. Sezon (Mahir) (TV Dizisi)

2012 – Korkma (Kuşçubaşı Eşref) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Komutan) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat (Kulaksız) (TV Dizisi)

2009 – Mazi Yarası (Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Bozkırda Bir Çiçek (Doktor Yalçın) (Sinema Filmi)

2008 – Son Cellat (Avukat) (Sinema Filmi)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Hicran (Poyraz) (TV Dizisi)

2008 – Girdap (Acentacı) (Sinema Filmi)

2008 – Dur Yolcu (Dimitriyati) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Adanalı (Komiser Samet) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Şahin Bey (TV Filmi)

2007 – İstiklal: Kara Yılan (Kara Yılan Mehmet) (TV Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Yönetmen) (Sinema Filmi)

2007 – Prenses Lissi ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Kod Adı Kaos (Onat) (TV Dizisi)

2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Cemil) (TV Dizisi)

2007 – Hacı Bayram Veli (II. Murat Han) (TV Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)

2007 – Deliler / Rapor (Dr. Tahsin) (TV Filmi)

2006 – Kınalı Kuzular: Ezine’li Yahya… (Yahya Çavuş) (TV Filmi)

2006 – Hacı (Abbas Akar) (TV Dizisi)

2005 – Nehir (Cafer) (TV Dizisi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Ümit) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Erdinç Öztürk) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (TV Filmi)

2004 – 2008 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Reşit Canoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Aram) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Ahmet) (TV Dizisi)

2002 – Berivan (Sinan) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (TV Dizisi)

2001 – Oyun (TV Filmi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Zor Hedef (Poyraz) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (Lodos Arif) (TV Dizisi)

2000 – Merdoğlu (TV Dizisi)

2000 – Melek Hanım (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Gesi) (TV Dizisi)

1998 – Sıcak Saatler (Doğan) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1997 – Can Ayşecik (Fısfıs) (TV Dizisi)

1997 – Avcı (Sinema Filmi)

1996 – Ramazan 96 (TV Dizisi)

1996 – Adalet İçin (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi)

1994 – Umut Dünyası (Mehmet) (TV Dizisi)

1993 – Mavi Sürgün (Cevat’ı Bodrum’a götüren Jandarma Eri -2) (Sinema Filmi)

1992 – Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi).