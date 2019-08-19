e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet girişi nasıl yapılır?

e-Devlet giriş ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. e-Devlet şifresi nasıl alınır? KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 26 Ağustos tarihine kadar yapabilecekler. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet girişi için beş farklı yöntem bulunuyor. e-Devlet şifresi ile, mobil imza ile, e-imza ile, TC.Kimlik Kartı ile ve internet bankacılığı ile giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifre almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler. Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

ŞİFRE UNUTUKURSA NE YAPILMALI?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:

Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak

Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek

Cep telefonuma gelecek kodu girerek

Seçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirleyebilirsiniz. Giriş alanındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.