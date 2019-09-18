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e Nabız nedir?

e Nabız nedir"

e Nabız birçok noktada fazlasıyla işe yarayan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. E-nabız hizmeti nedir, e-nabız ile ilgili merak edilenleri sizler için derleyip bir rehber haline getirdik. E-nabız kamusal sağlık kuruluşlarından toplanan kişisel sağlık kayıtlarını, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri halde sunan bir uygulamadır...

Sağlık Bakanlığının e-nabız hizmeti nedir ve nasıl kullanılır? İşte e-nabız sistemine giriş işlemlerinin nasıl yapılacağına dair merak edilen ayrıntılar… E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. 

E-DEVLET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ'A GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK KONUSUNDA FAYDALI UYGULAMA: E-NABIZ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabilirsiniz. Peki E-nabız sistemine giriş nasıl yapılır, E-nabız'a nasıl kayıt olunur?

 

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