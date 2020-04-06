Ed Sheeran golf sopasıyla golf topuna vurmak isterken kimin yüzüne vurmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



ED SHEERAN GOLF SOPASIYLA GOLF TOPUNA VURMAK İSTERKEN KİMİN YÜZÜNE VURMUŞTUR?



A: Justin Bieber



B: Usher

C: Bruna Mars

D: Tiger Woods

Doğru cevap: A Justin Bieber