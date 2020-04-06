Ed Sheeran golf sopasıyla golf topuna vurmak isterken kimin yüzüne vurmuştur?
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…
Ed Sheeran golf sopasıyla golf topuna vurmak isterken kimin yüzüne vurmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
ED SHEERAN GOLF SOPASIYLA GOLF TOPUNA VURMAK İSTERKEN KİMİN YÜZÜNE VURMUŞTUR?
A: Justin Bieber
B: Usher
C: Bruna Mars
D: Tiger Woods
Doğru cevap: A Justin Bieber