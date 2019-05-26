Müge Anlı Ecrin son dakika gelişmeleri: Ecrin bebek bulundu mu?

“Ecrin bebek bulundu mu?” sorusu Müge Anlı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Müge Anlı’da neler oldu? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. 21 gündür kayıp olan Ecrin’in başına ne geldi? Ecrin’in kaybı ile ilgili aile fertlerinden şüpheleniliyor. Amca Özkan, Babanne Hacer, Anne Sevcan ve üvey baba Deniz canlı yayında yaşanılanları anlatıyor. 24 Mayıs’ta yine birbirinden ilginç ifadeler verildi. Özkan, “Deniz’in 30-40 bin lira borcu varmış.” Dedi. Müge Anlı’da Deniz’e, “Seni silah ticaretinden gözaltına almışlar. Bu olayın detayı ne?” dedi. Deniz suçlamaları reddetti.

24 MAYIS'TA NELER OLDU?

Sevcan’ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz’ın açıklamaları yayınlandı. Müge Anlı bu açıklamanın ardından “Özkan ile Deniz arasındaki düşmanlığın nedeni de ortaya çıkmış oldu.” dedi.

Hacer Hanımın soruşturma çerçevesinde kan örneği verdiği açıklandı. Sonuçların açıklanması bekleniliyor. Hacer Hanımın savcı karşısına çıkarılacağı ve ifade verileceği aktarıldı.

Ecrin'in kaybolduğunda telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette cinsel içerikli görsel aramalarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.

23 MAYIS'TA NELER OLDU?

Müge Anlı Özkan’a, “Sence birisi çocuğu o gün bir yere attıysa, daha sonra nasıl saklayabilir?” diye sordu. Özkan, “Ben çocuk saklamam. Bir başkası da kaza ise neden saklasın?” dedi. Müge Anlı, “Kaza olmayabilir. Çocuğa biri cinsel istismarda da bulunulmuş olabilir.” dedi. Özkan konuşmanın ileri safhalarında, “Ölü ya da diri bir şekilde bu çocuk çıkacak. Ben diri çıkacağını da düşünüyorum.” dedi.

1,5 yaşındaki Ecrin'in altını ve üstünü değiştirdikten sonra evden çıktığını söyleyen üvey amca Özkan Kurnaz'ın internet geçmişi dökümanı canlı yayında ortaya çıkarıldı. Özkan Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiği ortaya çıktı. Anne Sevcan Kurnaz ise, " Özkan o videoları izleyip Ecrin'e bir şey yaptın mı?" diye sordu. Özkan ise iddiaları yalanladı.

22 MAYIS’TA NELER OLDU?

22 Mayıs’ta Kurnaz ailesinin hayvanlarının şüpheli ölümü konuşuldu. Hacer Hanım, Sevcan ile Selim’in mesajlaşmasının olduğunu söyledi. Fatma Hanım’ın ifadeleri programda yayınlandı. Fatma Hanım Hacer Kurnaz ile ilgili, “Bana tarım ilacı koyduğu ayranı içirdi. Dedem neden ilaç içirdiğini sordu. Hacer içirmediğini söyledi. Ama neden evden kaçtığını söylemedi.” dedi. Fatma Hanım, “Yengemin intihara meyili var. Sevcan’da annelik duygusu hiç yok. Deniz, Ecrin’in başında bekliyordu sürekli, ona çok güzel bakıyordu. Benim gözümde suçlu olan kişi yengem. Onun yapabilecek kapasiteye sahip olabileceğini düşünüyorum.” dedi.

21 MAYIS'TA NELER OLUYOR?

21 Mayıs tarihinde Sevcan ve Deniz’in Ecrin’in kaybolduğu gün haberi aldıktan sonra markete gidip alışveriş yapmaları masaya yatırıldı. Market alışverişi yaptıkları yerin kamera görüntüleri incelendi ve ikilinin soğukkanlı olduğu konuşuldu.

20 MAYIS'TA NELER OLDU?

Müge Anlı’da 20 Mayıs’ta Ecrin ile ilgili yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Ecrin’in babasının kim olduğu merak ediliyor. 1,5 yaşındaki Ecrin’in annesi Sevcan Hanım, “Israr edince çocuk Cengiz’den dedim.” açıklamasını yaptı.

Özkan'ın Ecrin için yetkililere; "eğer bu çocuk boğulmuşsa, gömülmüşse üzerinde parmak izi çıkar mı?" diye sorduğu ortaya çıktı. Özkan Kurnaz bu soruyu sorduktan sonra traktörle 2 saat ortadan kayboldu. Müge Anlı'da yer alan iddiaya göre, Özkan bu bilgiden sonra Ecrin'in yerini değiştirmek için ortadan kayboldu.

17 MAYIS’TA NELER OLDU?

İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. Bahsi geçen kişi Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, İbrahim Kurnaz'ın sözlerini doğruladı.

Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer Hanım'ın açıklamalarının ardından Özkan'ın Ecrin'e bir şey yaptığı, annesi Hacer Hanım'ın da bunu sakladığı düşünüldü. Hacer Hanım ise, asla böyle bir şey olmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı.

16 MAYIS'TA NELER OLDU?

16 Mayıs’taki programda Ecrin’in kaybolduğu gün evde bir kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Özkan, Deniz ve anneleri arasında bir tartışma yaşanmış. Tartışmanın ardından Deniz ve Sevcan evi terk etmek istemişler. Anne onlara engel olmuş ve çocuğu almayın demiş. Bu nedenle Deniz Ecrin’in kaybolmasından annesini suçladı.

Deniz’in annesi ile canlı bağlantı yapıldı. Annesi Deniz’e, “Deniz kendinden ne kadar eminsen annenden de o kadar emin ol.” dedi. Deniz, “Ben senden emin değilim.” dedi. Deniz’in annesi, “Bu açıklamanın ardından isyan etti. Ben de senden emin değilim. Sen niye bu çocuğu götürmedin de beni zan altında bıraktınız.” dedi. Müge Anlı, “Çocuğu neden götürmediniz?” dedi. Deniz ve Sevcan, Deniz’in annesinin çocuğu bırakmadığını söylediler. Ecrin’in kaybolduğu günün sabahında Denizler annesi kavga etmişler. Özkan abisinin evden gitmesini istiyormuş. Kavganın ardından çocuğu da alıp gideceklermiş.

Özkan sinirlendi ve “Deniz abim Gökhan ile Sevcan’ın arasında ilişki olabilir” diyen bir adamdı dedi.

MÜGE ANLI 10 MAYIS’TA NELER OLUYOR?

Müge Anlı 10 Mayıs’ta da Ecrin’i aramaya devam etti. Ecrin’in amcası canlı yayına çıktı. Müge Anlı aile içerisindeki akraba ilişkisini ele aldı. Ecrin'in annesinin şu anda eşinin yeğeni ile evli olduğunu söyledi. Bu olayla alakalı bir kaçırılma olup olmadığını sorguladı. İbrahim Bey'in önceden yayınladığı bir mesajı söyledi ve çocuğu alcağını neden söylediğini sordu. İbrahim Bey, "Öyle bir düşüncem vardı ama sonra çocuğa iyi baktıklarını görünce vazgeçtim." dedi.

Daha sonra Samsun ile canlı bağlantı yapıldı. Deniz'in (Ecrin'in üvey babası) kardeşine çocuğu görüp görmediğini sordu. Ardından Anlı, "Dayına bu ilişkiye söyleyen kişi senmişsin. Kardeşine kızarak böyle bir şey yapmışsın. " dedi. Deniz'in kardeşi, "Abime kızarak o çocuğa bir şey yapmam ben. O zaman bir cahillik yaptım." dedi.

KAYIP ECRİN BULUNDU MU?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp çocuğu bulmak için helikopter ve drone ile havadan; jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından karadan arama çalışması sürdürülüyor. Arama çalışmasına İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Jandarma komutanı Muharrem Davulcu da katılıyor.

İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz’ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu.

Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi.