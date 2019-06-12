Ebeveynler internet kullanımında gençleri solladı

Aynı dönemlerde internette vakit geçiren gençlerin oranı ise yüzde 61’den yüzde 39’a düştüğü belirtildi. Bir nesil anne ve babaları tarafından ‘İnterneti kapat, arayan olur’ lafı ile büyüdü. Ancak teknolojinin gelişmesi ve zamanın da değişmesiyle ebeveynlerin internet olan bakış açısını farklılaştı. Aileler üzerine araştırmalar yapan Common Sense'in son yaptığı çalışması da internet kullanım alışkanlığının değişimini gözler önüne serdi.

Amerika’da 2 Şubat ile 1 Mart arasında bin aile ve onların çocukları üzerinden yapılan çalışmada internette kimlerin daha fazla vakit geçirdiği araştırıldı. Sonuç olarak hem ailelerin hem de gençlerin vaktinin çoğunu internette harcadığı ortaya konuldu. Araştırma aynı zamanda yatmadan ve kalkmadan önce telefon kullanma gibi kötü bir alışkanlığa da sahip olunduğunu gösterdi. Buna göre 2016 yılından önce internette vakit geçiren ebeveynlerin oranı yüzde 29 iken, 2019 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 52’ye yükseldiği ifade edildi. Aynı dönemlerde internette vakit geçiren gençlerin oranı ise yüzde 61’den yüzde 39’a düştüğü belirtildi.

Z kuşağı ile X kuşağının teknolojiyi aynı anda öğrendiğini ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden İletişim Uzmanı ve Sosyolog Dr. Öğr. Üy. Cihan Oğuz, “Gerek akıllı cep telefonları, gerek internetin yaygınlaşma hızı tüm dünyada öyle bir ivme çizdi ki Z kuşağı ile X kuşağı arasındaki bütün iletişim duvarlarını yıktı. Bu sebeple ebeveynlerin internet kullanımlarının artması şaşırtıcı değil” dedi.

“ESKİ KUŞAK SOSYAL MEDYA İLE KENDİNİ İFADE ETME OLANAĞI BULDU”

Ebeveynlerin çocuklarını denetleme ve onlara yardımcı olma isteğinin de interneti kullanma sebepleri arasında gösterilebileceğini söyleyen İletişim Uzmanı ve Sosyolog Cihan Oğuz, sosyal medyanın da ciddi bir etkisi olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Eski kuşak kendisini ifade edeceği bir mecra buldu. Eskiden akrabalar ile mektuplaşma ve telefonlaşma vardı. Şimdi görüyoruz ki sosyal medyada gruplar oluşturuyorlar, anılarını paylaşıyorlar. Artık eski kuşaklar X kuşağı ve ondan öncesi kuşak sosyal medya yolu ile kendini ifade etme olanağı buldu. Gençlerde bu zaten yaygın. Çünkü onlar bu durumun içinde doğdular. Ama ebeveynler açısından öyle değil. Onlar yakalayamadığı, kaçırdığı bir olgunun peşindeler.”

ARTIK ÇOCUKLAR ANNE-BABALARINDAN ŞİKÂYETÇİ

Araştırmada yer alan bir diğer sonuç, artık çocukların ebeveynlerin internette geçirdiği süreden rahatsız olduğu yönünde. Bu durumun aile arasındaki bağı ne yönde etkilediğini değerlendiren Cihan Oğuz, “Ebeveynler kaygıları nedeniyle tedirgin. Z kuşağı ise kendi bireysel karakterlerini ebeveynlerinin baskısı olmadan yön vermek istiyor. Anne-babalar ise buna izin vermek istemiyor” şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin interneti bu kadar yaygın olarak kullanmasının gençlerle ortak noktada buluşmasına sebep olduğunu belirten Cihan Oğuz, “Artık ebeveynler gençlerin internet kullanmasından yakınmıyor, hatta onlara internet özgürlüğü tanıyor. Ebeveynler ile gençler arasında internete bakış açısı konusunda bir yumuşama olduğu kanısındayım” ifadelerini kullandı.

(DHA)