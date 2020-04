Ebeler haftası anlamlı ve güzel kutlama mesajları! Ebeler haftası ne zaman?

Ebeler haftası ne zaman? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bilinen en eski mesleklerden biri olan ebelik doğum öncesi ve doğum sonrası anneye manevi açıdan da destek olmaktadır. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan ebeler haftası kutlama mesajları hakkında detaylı bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EBELER HAFTASI NE ZAMAN?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir. Her yıl 21-28 Nisan arası ebeler haftası olarak kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar.

Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.

Sağlık kurumunun kanatsız melekleri Ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Ebeler, her doğumla bir aile ile dünyayı değiştiriyor.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir… 21 – 28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin “21-28 Nisan Ebeler Haftası”nı Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

