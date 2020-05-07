EBA akademik destek canlı ders girişi nereden, nasıl yapılır? EBA akademik destek nedir? İşte öğrenci girişi…

EBA akademik destek nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sınava hazırlanan öğrencilere yönelik EBA akademik destek sistemi kullanıma açıldı. EBA akademik destek canlı ders girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. EBA akademik destek öğrenci girişi için haberimizin devamını okuyabilirsiniz

EBA AKADEMİK DESTEK GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA AKADEMİK DESTEK NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için EBA akademik destek sisteminin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Konu hakkında detaylı açıklamalar yapan Bakan Selçuk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım.”

Aynı zamanda, "Gelişen durumlara, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevirim içi ders yaptıkları EBA Canlı Sınıf uygulamasında 13 Nisan 2020'den itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Bunların yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi” ifadelerini de kullandı.

EBA AKADEMİK DESTEK CANLI DERS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA hesabı olan öğrenciler sisteme TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Mevcut bir hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No'yu girerek üyelik oluşturduktan sonra sisteme girebileceklerdir.