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  3. E-5'te motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

E-5'te motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

E-5'te motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

E-5 karayolu Pendik mevki'inde yan yana ilerleyen minibüs ile motosiklet çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Bünyamin Yıldırım’ın kol ve bacağında kırık meydana geldi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, E-5 karayolu Pendik mevki'inde geçtiğimiz gün meydana geldi. Yolda, minibüs ile motosiklet yan yana ilerledikleri sırada çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin Yıldırım yere düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolu ve bacağı kırılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

(İHA)

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