E5'te art arda iki kaza trafiği felç etti

E5 Karayolu Ankara istikameti Yenisahra mevkiinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet yan yattı. Otomobil ve kamyonetin yaralanan sürücüleri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sıralarda, hemen 20 metre ileride başka bir kaza daha yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Art arda meydana gelen iki kaza nedeniyle E5 Karayolu üzerinde ciddi trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik durma noktasına gelirken, olayı uzaktan gördüğünü ifade eden bir vatandaş, büyük bir gürültü üzerine olay yerine geldiklerini ve yaralanan sürücülerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İHA