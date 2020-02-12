Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0197
  • 6,571
  • 304.348
  • 119959
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. E-5'te kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi

E-5'te kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi

E-5'te kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul Mecidiyeköy'de E-5 kara yolunda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

DHA'nın haberine göre, zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.


Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
'Zor bir dönem geçirdim'
Hercai dizisine flaş transfer!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
<p>Son Dakika... Kadir Şeker, Konya´da sevgilisi Ayşe D.´yi darp eden Özgür Duran´ı engellemek ister

Söz Adli Tıp´ta! Meşru Müdafaa Mı Cinayet Mi?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri haberimizde! 32 kısım tekmili birden...