E okul VBS nasıl girilir? E okul veli bilgilendirme sistemi 2020 giriş ekranı haberimizde

E okul veli bilgilendirme sistemi 2020 giriş ekranı veliler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine erişilebiliyor. Giriş yaparken kişilerde güvenlik numarası, öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrencimim okul numarası gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor. . E okul veli bilgilendirme sistemi 2020 giriş ekranı haberimizde sizlerle..

E-OKUL VBS NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Bir dersin not ortalamasını hesaplamak için o dersten kaç sınava girildiyse her bir sınav sonucunu toplayıp girdiği sınav sayısına bölmesi gerekir. Çıkan sonuç ders ortalamasıdır. Dönem sonu ortalamasını hesaplaması için ise aldığı her bir dersin ortalamasını toplayarak dönem içindeki toplam ders sayısına bölmelidir. Bu sonuç öğrencinin dönem sonundaki ortalamasıdır.