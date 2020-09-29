E-devlet abonelik iptali nasıl yapılır? E-devlet internet, telefon abonelik iptal ekranı!

Abonelik iptali işlemleri artık e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. İnternet, telefon ve benzeri sözleşmelerin abonelik iptali için konulan prosedürler tarihe karışıyor. Vatandaşların işlemin tamamlanabilmesi için faks çekmelerine gerek olmayacak. E-devlet abonelik iptal ekranı T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak kullanılabilecek.

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E-DEVLET İNTERNET VE TELEFON ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

İnternet, telefon gibi sözleşmeye dayalı aboneliklerin iptali belirli bir prosedür çerçevesinde gerçekleşiyordu. Vatandaşlar "abonelik sözleşmesinin ancak işletmecinin faks numarasına imzalı olarak gönderilmesi" uygulamasından muzdaripti.

Alınan yeni karara göre abonelik iptalleri e-devlet sistemi üzerinden tamamlanabilecek.

E-devlet abonelik iptali için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra abonelik iptal alanından gerekli bilgileri doldurup işlemi geçekleştirebiliyorsunuz.

E-DEVLET ABONELİK İPTALİ KARARI

"28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin, 'fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları' başlıklı 23'üncü maddesinin, 'Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;

a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak,

b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek,

c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,

ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol edilerek fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır' şeklindeki birinci fıkrasında, fesih başvuru yöntemleri sayılmış olup, kurumumuz bunların dışında da yöntem belirleme yetkisine haizdir. Bu kapsamda teknolojik imkânlardan da faydalanarak tüketicilere daha kolay ve hızlı bir şekilde fesih başvurusu yapabilme imkânının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile fesih başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi mümkün olacaktır."