60 yıldır çözülemiyor... Sır ölümlerin sebebi ne?

31 Ocak 1959 yılında 23 yaşındaki kayak yürüyüşçüsü Igor Alekseyevich Dyatlov ve Ural Politeknik Enstitüsün'den sekiz deneyimli kayak yürüyüşçüsü arkadaşı, Kuzey Urallar'daki bir dağ olan Otorten zirvesine ulaşmak için yolculuğa çıktı. Olay yeri incelemelerine göre ekip, 1 Şubat'ta Otertan'a giden bir geçitte ilerlemeye başladı.

İddialara göre ekip, geçitten geçerken kar fırtınası ile karşılaştı ve yollarını kaybetti. Rotadan sapan ekip bölgedeki yerli Mansi halkının dilinde “Ölüm Dağı” anlamına gelen Kholat Syakhl dağının yamacına vardılar.

Nedeni bilinmiyor ancak, ekibin lideri Dyatlov geldikleri bu yerde kamp kurmak istedi. Dyatlov bağlı olduğu spor klübüne kendisi ve ekibinin geri dönüşte telgraf çekeceğini söylemişti. Ancak tarihler 20 Şubat'ı gösterdiğinde ekipten hala bir haber yoktu ve aileler harekete geçti.

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