Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı. Durumu kritik olduğu belirtilen Duygun Yarsavut için Galatasaray camiası şokta. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Duygun Yarsuvat kimdir, sağlık durumu nasıl? Duygun Yarsuvat nereli kaç yaşıda? İşte o ayrıntılar...

Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat ile ilgili tatsız haberler geldi. 2014-2015 yılları arasında Galatasaray Başkanı sıfatıyla yönetim kurulunu yöneten Duygun Yarsuvat, akademik kariyeriyle tanınıyor. Birçok divan kurulunda ön sıralarda boy gösteren Yarsuvat, sarı kırmızılı camianın sevilen isimlerinden

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.' denildi.

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray camiasının önde gelen isimleriden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir. 35. Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. 83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.