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  3. Duygulandıran an! 14 yıl sonra oğlunun 'kalbiyle' buluştu

Duygulandıran an! 14 yıl sonra oğlunun 'kalbiyle' buluştu

Duygulandıran an! 14 yıl sonra oğlunun 'kalbiyle' buluştu

Bodrum'da hayatını kaybeden İngiliz Craig Oliver Beston'ın kalbi, Tayfun Erdem'e nakledildi. 14 yıl sonra Türkiye'ye gelen anne Julie Beston, Erdem'le buluştu. Gözyaşına boğulan anne, 'Oğlumu kaybettim ama Tayfun'un hayatını kurtardım' dedi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI 

İngiliz Julie Beston, 14 yıl önce Bodrum'da tatil yaptıkları sırada beyin kanaması geçiren oğlu Craig Oliver Beston'u kaybetti. 17 yaşındaki gencin kalbi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konulan Tayfun Erdem'e nakledildi. O dönem 17 yaşında olan Erdem, iyileştikten sonra İngiliz aileyi bulabilmek için çok uğraştı. 10 yıl araştırdı, sonunda sosyal medya üzerinden ulaştı. Erdem, 2016'da Oliver'in annesine teşekkür etmek için İngiltere'ye gitti.

Craig Oliver Beston 2006 yılında hayatını kaybetti.

 

OĞLUMUN KALBİNE İYİ BAK 

Erdem ile Oliver'in annesi Julie Beston arasında başlayan dostluk artarak devam etti. Beston, oğlunun kalbini taşıyan Tayfun Erdem'i görmek için önceki gün Türkiye'ye geldi. Erdem sayesinde oğlunun kalp atışlarını yeniden duyduğunu dile getiren Beston, "Tayfun'u kendime yakın hissediyorum. Onu, Oliver'a benzetiyorum, oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Sağlık sorunları yaşadığı zaman onun için endişeleniyorum" diyerek duygularını aktardı.

ARTIK BİR AİLEYİZ

İzmir'de biraraya gelen Julie Beston ve Tayfun Erdem 'artık biz bir aileyiz' dedi. Bağış sayesinde hayata tutunan Tayfun Erdem, kendisini Beston'un yanında çok huzurlu hissettiğini söyledi. Tayfun'un annesi Melek Erdem de, 'Julie'ye ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu. 

(Güneş)


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