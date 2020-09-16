Duygu dolu anlar: Gerçek ortaya çıktı, öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu

Kars Kağızman'da dünyaya gelen Hanım Turan, annesi henüz ona hamileyken babasıyla annesinin ayrılması sonucu 1 yaşındaki ağabeyi İhsan Köker ile ayrı düştü. Sır gibi gizlenen gerçek ortaya çıkınca iki kardeş 75 yıl sonra bir araya geldi. İki kardeşin birbirine sarılıp, mutluluk gözyaşı dökmesi ise herkesi duygulandırdı.

DHA'da yer alan habere göre, ayrılık sonrası Hanım Turan annesiyle, İhsan Köker ise babasıyla yaşamaya başladı. İki taraf kavgalı olduğu için çocuklar birbirlerine gösterilmedi. Hanım Turan, 16 yaşında İzmit’e gelin geldiğinde Kars’tan ayrıldı. Büyükler ise o gerçeği yıllarca gizledi.

SON NEFESTE GELEN GERÇEK

Yıllarca gizlenen gerçek, Yusuf dayının 2006’da İhsan Köker’e “senin bir kız kardeşin var” demesiyle açığa çıktı. “Seni götüreceğim” deyip hayatını kaybetti. Son nefesinde, “Kardeşinin İzmir’de üvey kardeşleri var, onları bul” sözü, elde kalan tek ipucu oldu.

KARDEŞİNE İNANMADI

İki kardeşin buluşmasına giden yolda ilk ışık ise 2016’da yandı. Köker’in İzmir’de oturan kızı Halime Nazik, Hanım Turan’ın üvey kardeşi Yaşar’a ulaştı. Halasının numarasını alarak Hanım Turan’ı aradı. Ancak bir kardeşin varlığından habersiz olan Turan 4 yıl boyunca gelen telefonları karşılıksız bıraktı. Arayanlara inanmadı, “Beni aramayın” dedi.

DÜĞÜMÜ GAZETECİ OĞLU ÇÖZDÜ

Düğümü ise Hanım Turan’ın İstanbul’da yaşayan gazeteci oğlu Orhan Turan çözdü. Temmuz ayında annesini ziyaret için gittiği İzmit’te durumdan haberdar olan Turan, arayan numaraya dönerek işin aslını sorgulamaya başladı. İhsan Köker’le, çocuklarıyla görüştü. İhsan Köker’in, Hanım Turan’ın kardeşi olduğu netleşti.

18 Ağustos’ta Kars’a giden Turan ailesi ise Hanım Turan’la, öz kardeşi İhsan Köker’in mutluluğuna tanık oldu. Ailesi ile birlikte İzmit’ten Kars’ın Kağızman ilçesine giden Turan, hayatında ilk kez gördüğü kardeşi İhsan Köker’le doyasıya sarıldı. O görüşmede Köker ailesinin tüm üyeleri de hazır bulundu.

"KARDEŞİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kardeşlerden Hanım Turan, babasının öldüğünü ve kardeşinin de olmadığını bildiğini söyleyerek, “Üzerine ‘kuma’ getirdiği için annem daha bana hamileyken babamdan ayrılmış. Beni anneanneme bırakıp başkasıyla evlenmiş. Geride kalan kardeşim de babam vefat edince amcası tarafından büyütülmüş." dedi.

Durumdan habersiz olduğunu belirten Turan, 16 yaşında dedesinin evinden İzmit'e gelin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Babamı öldü biliyordum. Bir kardeşim olduğundan da habersizdim. Şimdi öğrendim ki benim bir ağabeyim var. Şükürler olsun.”

"KARDEŞİM BANA İNANMADI"

Kardeşinin varlığından 14 yıl önce haberdar olduğunu söyleyen İhsan Köker ise, “Haberim vardı ama nerede yaşadığını bilmiyordum. Yusuf dayı son nefesinde bana bu bilgiyi vermişti. Çok aradım ama 4 yıl öncesine kadar onu bulamadık." dedi.

Son olarak Köker'in İzmir’de oturan kızı Halime üvey kardeşe ulaşarak, kardeşinin telefon numarasını aldığını belirten Köker, şöyle sözlerini sürdürdü:

"Kızım, kardeşimi birkaç kez aramış ancak Hanım ona inanmamış, beni bir daha aramayın diyerek telefonları kapatmış. Oğlu Orhan bize geri dönünce her şey değişti.”