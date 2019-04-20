Duygu Asena neden Doodle oldu? Duygu Asena kimdir, ölüm sebebi nedir?

“Duygu Asena kimdir?” sorusu ve yazarın kitapları merak ediliyor. Duygu Asena ne zaman, neden öldü? Google bazı sanatçıların ölüm yıl dönümlerinde veya doğum günlerinde doodle’ı o sanatçıya özgün hazırlıyor. Her yıl doodle olan isimler farklılık gösterebiliyor. 19 Nisan’da doodle olan isim Duygu Asena oldu. Birçok kitabı bulunan yazar, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap aynı yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı. Duygu Asena, 2006 yılında beyin tümörüne bağlı solunum durması nedeniyle hayatını kaybetti.

DUYGU ASENA NEDEN ÖLDÜ?

Duygu Asena'nın, beyin tümörüne bağlı solunun durması nedeniyle öldüğü ve 2004 yılından itibaren beyin tümörü yüzünden tedavi gördüğü belirtilmişti. Duygu Asena 2006 yılında hayatını kaybetti.

DUYGU ASENA KİMDİR?

Duygu Asena 19 Nisan 1946'da İstanbul'da doğdu. Kadıköy Özel Kız Koleji'ni ve İÜEF Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklar Evi'nde pedagog, bir reklam şirketinde metin yazarı olarak çalıştı. Kadınca (1978), Onyedi, Ev Kadını, Bella, Kim, Negatif (1992) dergilerini yönetti. TRT-2'deki "Ondan Sonra" programını hazırlayıp sundu (1992-1997). 1992'den 2002'e kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Hastalığı teşhis edilene kadar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dergicilik dersi verdi.

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

DUYGU ASENA’NIN KİTAPLARI

- Paramparça, 2004

- Aşk Gidiyorum Demez, 2003

- Aslında Özgürsün, 2001

- Aynada Aşk Vardı, 1997

- Değişen Bir Şey Yok, 1994

- Kahramanlar Hep Erkek, 1992

- Aslında Aşk da Yok, 1989

- Kadının Adı Yok, 1987

DUYGU ASENA SÖZLERİ

"Bir kez ve çok güçlü acı çekmek, yaşam boyu kronikleşmiş acıyı çekmekten daha kolaydır."

"Özgürlük kimseye bir zararın olmadan canının istediğini yapabilmektir. Ahlak; o da kimseye bir zararı olmadan yaşayabilmektir."

"İnsan yaşamında eksik olanı, 'her şey' sanıyor."