Duvaklı pilav tarifi, malzemeleri! Gelinim Mutfakta Duvaklı pilav nasıl yapılır?

Duvaklı pilav tarifi ve malzemeleri ekran başında bulunan seyirciler tarafından ilgi görüyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışma programında gelinler kıyasıya yarışıyor. Bugün Duvaklı pilav tarifi alan gelinler 5 puan için hünerlerini sergileyecek. Peki, Gelinim Mutfakta Duvaklı pilav nasıl yapılır?

DUVAKLI PİLAV MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı tereyağı 2 avuç soyulmuş badem içi 3 su bardağı baldo pirinci 1 avuç kuş üzümü 1 tatlı kaşığı mahlep Tuz Karabiber 4 su bardağı su

Kıyma için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet kırmızı kapya biber 2 adet çarliston biber 1 adet soğan 300 gram köftelik kıyma 1 tatlı kaşığı mahlep Tuz Karabiber

DUVAKLI PİLAV TARİFİ

Pilav için;

Tencerenizi ocağa alın ve tereyağını koyup, eritin.

Bademleri ekleyin ve hafif kavurun.

Ardından pirinçleri koyun ve bir tur karıştırın.

Kuş üzümünü de ekleyip, kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve mahlebi ekleyip, karıştırın.

Suyunu çekin ve pişmesi için kapağını kapatıp, orta ateşte pişirin.

Suyunu çekince demlenmesi için üzerine bir havlu kağıt kapatın ve demlendirin.

Kıyması için;

Tavanızı ocağa alın, içerisine zeytinyağı ekleyip, ısıtın.

Küp doğradığınız biberleri ekleyin ve kavurun.

Ardından küp doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin. En son tuz, karabiber ve mahlebi ekleyip karıştırıp, pişmeye bırakın.

Birleştirmek için;

26 – 28 cm’lik derin bir cam kabın tabanına kıymayı ekleyin ve yayın.

Üzerine demlendirdiğiniz pilavı ekleyip, yayın.

Servis edeceğiniz tabağa ters çevirerek çıkartın ve servis edin.